Gestern bekam die Wirecard Aktie reichlich Unterstützung von der breiten Rallye am Frankfurter Aktienmarkt. Zusammen mit weiteren News des Fintech-Konzerns und einem Statement von Wirecard-Chef Markus Braun reichte dies für ein Plus von 9,09 Prozent auf 84,00 Euro auf XETRA-Schlusskursbasis. Die am Freitag noch unterschrittene wichtige charttechnische Unterstützungszone um die Kernmarke bei 79,68/80,08 Euro konnte damit wieder ...