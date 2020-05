Silberaktien zeigen relative Stärke

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einigen sich für die EU auf ein Corona-Hilfsprogramm im Volumen von 500 Mrd Euro. Das Geld soll in den EU-Wiederaufbaufonds fließen und durch den Verkauf von eigenen Anleihen besorgt werden.EZB-Präsidenten Christine Lagarde lobt den Vorstoß. Da die EU ihre eigenen Verträge mit dem Weg in die gemeinsame Verschuldung nicht mehr einhalten kann, soll in einem nächsten Schritt der Stabilitätspakt „reformiert“ werden. Das Stabilitätskriterium Schuldenstand in Bezug zur Wirtschaftsleistung soll dann „keine so große Rolle“ mehr spielen.Lagarde ignoriert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und damit das Bundesverfassungsgericht selbst: Die EZB ist „allein dem Europäischen Gerichtshof und dem Europäischen Parlament verantwortlich“. Die Bundesbank muss sich auch künftig an allen Programmen der EZB beteiligen (Quelle Handelsblatt).Der ausgehandelte Deal bestätigt:1. Angela Merkel geht den „Weg in die Schuldenunion“ mit.2. Die Stabilitätskriterien, die eine Voraussetzung für die Einführung des Euro waren, sollen zukünftig nicht mehr gültig sein. Damit wird eine „Verschwörungstheorie“ der 90er Jahre in Europa Realität.3. Angela Merkel negiert gemeinsam mit Emmanuel Macron und Christine Lagarde das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und damit das Bundesverfassungsgericht selbst. Wenn die EU allein der europäischen Rechtsprechung und dem europäischen Parlament unterstellt sind, dann sind die europäischen Nationalstaaten Geschichte.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 50.890 Euro/kg, Vortag 52.255 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.