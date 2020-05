Ostrum AM Stratege: Banken von Coronakrise schwer getroffen

In den USA wies die Fed in ihrem halbjährlichen Finanzstabilitätsbericht darauf hin, dass die finanziellen Folgen Pandemie Banken und andere Finanzinstitute schwer belasten wird. Die Hebelwirkung in Hedge-Fonds kann zu ungeordneten Notverkäufen von Vermögenswerten führen, um Margin Calls zu erfüllen. Massive MBS-Käufe seit März haben in der Tat zu steigenden Margenforderungen geführt, da die Kreditgeber beispielsweise ihr Zinsrisiko abgesichert haben. Der Anstieg der Ausfallraten auf den risikoreichen Kreditmärkten (Leveraged Loans, Mid Market) wird die Kreditgeber, einschließlich der CLOs, belasten. Die Intervention der Fed ist kein Allheilmittel. Ihr Präsident Jerome Powell erinnerte letzte Woche daran, dass die Geldpolitik kein Ersatz für Staatsausgaben sein kann.“