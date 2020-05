Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron haben einen 500-Milliarden-Rettungsfonds für Europa verabredet. Das klingt großartig. Wer will Europa nicht retten? Wer will abseits stehen angesichts der sichtbaren Not in Italien, Spanien, und, Überraschung: Frankreich? Die Mittel sollen über Kredite aufgebracht und über die bestehende Programme der EU verteilt werden. Also nicht direkt an

Der Beitrag 500 Milliarden für einen Rettungsfonds – Deutschland zahlt doppelt erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Roland Tichy.