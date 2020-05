Der gestrige Kursgewinn bei der Royal Dutch Shell Aktie war ein charttechnischer Hoffnungsschimmer. Mehr aber noch nicht. Weiterhin steckt die Rohstoff-Aktie in ihrem konsolidierenden Abwärtstrend fest, der sich nach der Erholungsrallye vom Corona-Crashtief bei 10,194 Euro auf 18,378 Euro gebildet hat. Erst am Donnerstag erreichte dieser Abwärtstrend bei 13,436 Euro sein bisheriges Tief, bevor nach einem ruhigen Handel am Freitag ...