Mit dem potenziellen Doppelboden der Lufthansa Aktie bei 7,02/7,12 Euro und dem gestrigen Kursanstieg auf bis zu 8,156 Euro (XETRA-Schlusskurs: 8,144 Euro, +8,76 Prozent) haben sich die Anleger an der Frankfurter Börse bereits für mögliche positive Nachrichten im Ringen um die Lufthansa-Rettung in Stellung gebracht. Zuletzt „drohte” das Unternehmen mehrfach mit einer Insolvenz in Eigenverwaltung, sollte es bei den Verhandlungen ...