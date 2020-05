Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser Hochpunkt verläuft bei 41,74 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Bestätigung. Denn dieser Indikator steht mit einem aktuellen Wert von 59,87 EUR eher auf Rot. Aber dass die Kurse auch Abwärtstrends positiv überraschen können, beweist Fraport heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

