Noratis übernimmt Portfolio mit Wohnungen in Rüsselsheim

Das Immobilien-Unternehmen Noratis meldet einen Zukauf: Man hat ein Wohnimmobilienportfolio in Rüsselsheim erworben und so den Immobilienbestand im Rhein-Main-Gebiet auf über 700 Einheiten erhöht. Das übernommene Portfolio bestehe aus 83 Wohnungen mit einer vermietbaren Fläche von etwa 8.300 Quadratmetern. „Die Objekte wurden in den Jahren 1971-1973 erbaut und verfügen über signifikantes Entwicklungspotenzial, etwa im Bereich ...