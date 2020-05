CytoDyn sieht sich mit seinem Leitwirkstoff Leronlimab immer dem Vergleich mit Remdesivir vom Unternehmen Gilead ausgesetzt. Im Vergleich zu Gilead scheint CytoDyn ein Schnäppchen, da die Marktkapitalisierung nur einen Bruchteil von Gilead beträgt, allerdings ist das Unternehmen finanziell nicht stark aufgestellt.

Der Kurszuwachs über die letzten Monate von über 1000 Prozent steht in keinem Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit dieses einen Wirkstoffs, weshalb der Kurs sehr viele Gefahren birgt und für Anleger ein großes Risiko darstellt. Sollte man also in dieses Unternehmen investieren?

