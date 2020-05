DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate hat Dienstag Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt. „Wesentliche operative und portfoliobezogene Kennzahlen konnten erneut verbessert werden. Die Geschäftstätigkeit war im Berichtszeitraum durch die COVID-19-Pandemie nur in geringem Maße beeinflusst”, so das Immobilien-Unternehmen. Für den April und Mai seien lediglich 2,6 Prozent vereinbarter Mieten ausstehend, so DEMIRE. Eine ...