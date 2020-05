Corona bleibt das Thema der Stunde

Anleihen: Wenig verändert

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche in überschaubaren Grenzen geschwankt, sich letztlich aber kaum verändert. Die zeitweise düstere Stimmung an den Aktienbörsen wirkte sich damit nicht wie oftmals sonst positiv auf die als sicher geltenden Bundespapiere aus. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe lag am Freitag zu Handelsschluss unverändert zum Vorwochenstand bei -0,54 Prozent. Die Umlaufrendite zog minimal von -0,55 auf -0,54 Prozent an.