FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Fondsbranche hat in den ersten drei Monaten dank von Investitionen in Spezialfonds zugelegt. Insgesamt warben die Vermögensverwalter im ersten Quartal netto rund 24,1 Milliarden Euro an neuem Kapital ein, teilte der Branchenverband BVI am Dienstag in Frankfurt mit. Ein Jahr zuvor hatten die Zuflüsse noch bei 23,1 Milliarden Euro gelegen.

Die Corona-Krise hat im März mit voller Wucht in Deutschland aufgeschlagen. Die Daten deuten jedoch darauf hin, dass große Investoren weiterhin in Spezialfonds investieren.