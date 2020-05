Die hoch volatile Immunic Aktie hat in den letzten Wochen einen deutlichen neuen charttechnischen Aufwärtstrend herausarbeiten können. An der NASDAQ ging es in mehreren Etappen aus dem „Corona-Tief” bei 4,19/4,22 Dollar zunächst auf 12,48 Dollar nach oben, bevor eine Abwärtsbewegung wieder in Richtung 7,50 Dollar ging. In den letzten Tagen kam die Biotech-Aktie dann wieder bis an die 12-Dollar-Marke voran, bevor es nach unten ...