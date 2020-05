Abgasskandal: Rückruf der Mercedes E-Klasse

Weil Daimler eine Betrugs-Software in Dieselfahrzeuge eingebaut hat, muss der Stuttgarter Autobauer auch in diesem Jahr wieder zehntausende Fahrzeuge zurückrufen: Das KBA hat laut seiner Rückruf-Datenbank zwölf Rückrufe für über 150.000 Mercedes Diesel weltweit angeordnet. In Deutschland müssen 50.000 Fahrzeuge zurück in die Werkstatt, darunter auch 1341 Fahrzeuge der Mercedes E-Klasse.

Wer einen Mercedes Diesel der E-Klasse fährt, ist wahrscheinlich von einem amtlichen Rückruf betroffen, der Anfang Januar 2020 veröffentlicht wurde. Wegen Abgasmanipulation durch Abschalteinrichtungen hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am 7. Januar erneut Daimler-Fahrzeuge in die Werkstatt geschickt.

Welche Fahrzeuge der Mercedes-E-Klasse sind betroffen?

Der Rückruf gilt Fahrzeugen der Mercedes E-Klasse aus der Baureihe 207 der Jahre 2014 bis 2016. Außerdem müssen die Diesel der Baureihe 212 mit NAG3 (Neues Automatik-Getriebe der dritten Generation) der Jahre 2013 und 2014 zurück in die Werkstatt. Hier sind es deutschlandweit 2325 Fahrzeuge mit unzulässiger Abschalteinrichtung.

Auch die Mercedes E-Klasse der Baureihen 212 und 218 aus den Jahren 2015 bis 2018 sind vom Rückruf betroffen, außerdem die Baureihen 207 mit NAG2 von 2012 bis 2014 und die Baureihen 212 und 218 mit NAG2 von 2014 bis 2016. Von den Mercedes-Diesel-Fahrzeugen E-300 wurden der E 350 BlueTEC und der E 350 d (nur Coupé, C207) zurückgerufen – hergestellt zwischen 2013 und 2016.

Immer mehr verbraucherfreundliche Urteile

Seit einem Urteil des Landesgerichts Stuttgart vom 27. Juni 2019 greift für die betroffenen Mercedes-Fahrzeuge der Abgasnormen Euro 5 und Euro 6 eine kundenfreundliche Beweislastumkehr. Das bedeutet: Die Daimler AG muss beweisen, dass die Abgassteuerung des betreffenden Fahrzeugs nicht manipuliert ist.

Auch ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 28. Januar 2020 stärkt die Rechte der betrogenen Daimler-Kunden: Schadensersatzansprüche im Mercedes-Abgasskandal können nicht mehr einfach als Behauptungen „ins Blaue hinein“ abgewiesen werden. Das Gericht ist gehalten, ein Sachverständigengutachten einzuholen, weil sonst der Anspruch des Klägers auf rechtliches Gehör verletzt wird, so die Richter des BGH.

Am 5. Mai 2020 wurden im Abgasskandal gegen Daimler drei mündliche Verhandlungen vor einem Spezialsenat am Oberlandesgericht in Stuttgart geführt. Die Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN vertritt die Kläger in den drei Verfahren – mit sehr guten Erfolgsaussichten: Der 16a. Zivilsenat am OLG Stuttgart hat in einer vorläufigen Rechtsauffassung der wenig verbraucherfreundlichen Ansicht anderer Oberlandesgerichte widersprochen.

Die Daimler AG muss künftig im Rahmen einer sogenannten sekundären Darlegungslast vortragen, wie die verbauten Abschalteinrichtungen funktionieren. Der Autobauer wird also in Zukunft gezwungen, vor Gericht umfassend über die Funktionsweisen der Abgasreinigungen und die Umstände zur Fahrzeugzulassung aufzuklären – eine klar verbraucherfreundliche Position des OLG Stuttgart von besonderem Gewicht, denn dieser Senat behandelt zahlreiche solcher Fälle.

Jetzt Schadensersatz für Mercedes E-Klasse einklagen!

Sie sind Besitzer eines Mercedes E-Klasse und wissen nicht, ob Sie betroffen sind? Dann nutzen Sie unsere kostenlose Erstberatung. Die Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN unterstützt Kunden, die vom Abgasskandal betroffen sind, deutschlandweit bei der Durchsetzung Ihrer Rechte. Wir informieren Sie gern über Ihre Ansprüche und ermitteln Ihre Chancen auf Schadensersatz. Kontaktieren Sie uns! Sie erreichen uns über unser Kontaktformular, per E-Mail an info@rueden.de oder telefonisch unter 030 – 200 590 770.