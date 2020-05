NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den rasanten Kursaufschlägen zum Wochenstart dürften die US-Aktienmärkte am Dienstag mit einem leichten Rücksetzer beginnen. Rund eine dreiviertel Stunde vor dem offiziellen Handelsbeginn taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones 0,3 Prozent tiefer bei 24 532 Punkten, nachdem er am Montag um fast 4 Prozent nach oben gesprungen war.

Am Montag hatten positive Nachrichten zu einem möglichen Impfstoffkandidaten gegen die Lungenkrankheit Covid-19 die US-Börsen beflügelt. Hinzu kam Optimismus über zunehmende Lockerungen in einigen US-Bundesstaaten und die fortgesetzte Erholung am Ölmarkt. Ferner stützten Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell, der bereits im Sommer eine Konjunkturerholung erwartet.