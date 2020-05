FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der fulminanten Kursrally zum Wochenauftakt ließ die Kauflaune am deutschen Aktienmarkt am Dienstag schon wieder nach. Anfangs ging es zwar für den Dax nochmals nach oben, Anleger zogen dann aber schnell die Handbremse an. Am frühen Nachmittag gab der Leitindex um 0,14 Prozent auf 11 043,77 Punkte nach. Er blieb damit knapp über der 11 000-Punkte-Marke, die er am Vortag erstmals seit Ende April wieder hinter sich gelassen hatte. Zwischenzeitlich drohte diese am Dienstag gleich wieder zu fallen.

Die mittelgroßen Werte schlugen sich am Dienstag etwas besser, wie der MDax mit einem Plus von 0,22 Prozent auf 24 141,16 Punkte zeigte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx jedoch fiel um 0,25 Prozent auf 2904,59 Zähler. In New York zeichnet sich für den Dow Jones Industrial auch ein etwas schwächerer Start ab.