NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag an ihre Vortagesverluste angeknüpft. Die Kursausschläge hielten sich aber in Grenzen.

Schwache Daten aus der Bauwirtschaft der USA bewegten den Markt zunächst nicht. So ist die Zahl der Baubeginne im April auf den niedrigsten Wert seit Februar 2015 gefallen. Auch die Zahl der Baugenehmigungen brach ein.