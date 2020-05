NEW YORK (dpa-AFX) - Nach kräftigen Gewinnen zum Wochenstart sind die Anleger am US-Aktienmarkt am Dienstag wieder etwas vorsichtiger geworden. Ins Kontor schlug dabei auch, dass die Baumarktkette Home Depot mit ihrer Quartalsbilanz erstmals seit sechs Jahren wieder enttäuschte. Positiv wurde dagegen der Bericht von Walmart bewertet, und dass sich der Ölmarkt weiter erholt.

Aktuell liegt der Fokus der Investoren nun vor allem auf den Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und Finanzminister Steven Mnuchin vor dem Bankenausschuss des Senats. Beide werden dort momentan zum Stand der Maßnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie befragt.