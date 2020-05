SPDR Strategie Espresso: Die Fed setzt auf ETFs

In der vergangenen Woche hat die US-Notenbank (Fed) mit dem Kauf von US-Unternehmensanleihen ETFs begonnen. Gegenwärtig ist nur wenig darüber bekannt, was bereits erworben wurde oder was auf der Liste für potenzielle Käufe steht. Die Fed hat sich vage geäußert und vorgeschlagen, dass ihre Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) "in den USA notierte ETFs kaufen könnte, deren Anlageziel darin besteht, ein breites Exposure für US-Unternehmensanleihen auf dem Markt zu ermöglichen". In der Marktmitteilung heißt es weiter, dass der überwiegende Teil der Bestände in Investment-Grade (IG) ETFs und der Rest in Hochzinsanleihen investiert werden soll.

Es ist anzunehmen, dass die Fed dabei ähnliche Richtlinien befolgen wird wie bei den Käufen von Unternehmensanleihen, nämlich dass sie nur Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren aufkaufen wird. Infolgedessen betrachten wir das kurze Ende der IG-Kreditkurve nach wie vor als den Sweet Spot für Anleger, zum einen weil Fed-Käufe Schutz bieten, zum anderen auch weil das Laufzeitrisiko gering ist.

Gleichzeitig ist der Renditeaufschwung gegenüber Staatsanleihen mit rund 150 Basispunkten für den Bloomberg Barclays 0-3 Year US Corporate Index besonders attraktiv. Da der Vorsitzende der US-Notenbank, Powell, wenig Lust hat, den Leitzinssatz in den negativen Bereich zu verschieben, wird es für Staatsanleihen schwer sein, stark positive Renditen zu erzielen; daher ist eine Strategie zur Ausnutzung der höheren Unternehmensrenditen sinnvoll.