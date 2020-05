IVU Traffic Technologies hebt Gewinnprognose an

IVU Traffic Technologies trennt sich von den Aktivitäten mit Software für die Organisation und Durchführung von Wahlen. „Der auf Wahlen spezialisierte IT-Dienstleister vote iT GmbH mit Sitz in Aachen übernimmt sämtliche Anteile und Mitarbeiter der hundertprozentigen IVU-Tochter IVU.elect GmbH”, kündigt das Unternehmen am Dienstag an. Mit dem Schritt will man sich stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren.Finanzielle ...