Robotic im Haushalt und Garten

Seit mindestens Ende der 90er Jahre wird bereits an Robotern gearbeitet, welche den Haushalt modernisieren sollen. Mit Hilfe von Staubsaugrobotern oder auch Rasenrobotern für den Garten wird der Mensch entlastet und kann seine Zeit für andere Dinge benutzen. Die Idee das Haus mit intelligenten Robotern auszustatten bekam dann vor einigen Jahren nochmals erneut Rückenwind, als das Thema „Smart-Home“ aufkam. So bat die Deutsche Telekom, in Darmstadt, ein Musterhaus an, welches „Smarte-Geräte“ mit Hilfe von einer App auf dem Smartphone bedienen lässt.