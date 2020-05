WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit deutlichen Kursverlusten geschlossen. Der ATX rutschte 95,07 Punkte oder 4,30 Prozent auf 2114,22 Einheiten ab. Nach dem starken Wochenbeginn musste der ATX am Dienstag wieder deutliche Kurseinbußen hinnehmen. Hatten am Montag noch positive Nachrichten zu einem möglichen Impfstoffkandidaten gegen die Lungenkrankheit Covid-19 die Börsen beflügelt, warnen nun einige Experten bereits vor einer vorschnellen Euphorie.

In den Fokus rückten auch aktuelle Konjunkturdaten. Trotz der schweren Rezession blicken Börsenprofis überraschend optimistisch auf die Aussichten für die deutsche Konjunktur. Das Barometer ihrer Erwartungen für die nächsten sechs Monate stieg im Mai um 22,8 auf plus 51 Punkte. Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 32 Zähler gerechnet. Die Lage bewerteten die Börsianer allerdings schlechter als zuletzt