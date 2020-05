Bei der Rally der Aktienmärkte haben vor allem die Zombie-Firmen (Unternehmen, die nicht einmal ihre Zinskosten verdienen) am Besten abgeschnitten - das ist kein Wunder, nachdem die Fed angekündigt hat, auch Junk-Bonds zu kaufen! Aber es sagt auch etwas über die innere Substanz der Aktienmärkte an der Wall Street: in stürmischen Zeiten wird meist der Dreck nach oben gespült! Nach wie vor haben die Aktienmärkte die Beste aller Welten eingepreist, die auf drei Säulen basiert: erstens einer V-Erhlolung (was fragwürdig ist), zweitens der baldigen Entwicklung eines Impfstoffs (was sehr unwahrscheinlich ist) - und drittens der Annahme, dass es keine zweite Welle des Coronavirus geben wird mit dann folgendem erneuten lockdown..

Das Video "Die Rally der Zombies!" sehen Sie hier..