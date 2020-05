Infrastrukturfonds: M&G-Manager: „Die börsennotierte Infrastruktur profitiert auch weiterhin von starken thematischen Treibern.“

Obwohl Infrastruktur-Titel als krisenresilient gelten, mussten diese in der Corona-Krise leiden. Doch es kommt vor allem auf die langfristige Perspektive an – meint Portfoliomanager Alex Araujo von M&G.

Infrastrukturwerte können in turbulenten Zeiten eigentlich ihre Stärke ausspielen und gelten als stabil. Ob Verkehrs- und Nachrichtenübermittlung, Energie- oder Wasserversorgung – auch in Krisenzeiten möchte der Mensch versorgt und informiert bleiben. Doch jede Krise hat ihre Besonderheiten, sodass es auch Unternehmen gibt, die von den Auswirkungen der Pandemie im Bereich Infrastruktur hart getroffen wurden, zum Beispiel Pipeline-Gesellschaften und Betreiber von Verkehrsinfrastruktur. Dieser Umstand sollte aber nicht von einer langfristigen Sichtweise ablenken: „Die börsennotierte Infrastruktur profitiert auch weiterhin von starken thematischen Treibern wie erneuerbare Energien, Urbanisierung und digitale Konnektivität – langfristige Trends, die wahrscheinlich noch viele Jahrzehnte anhalten werden“, meint Alex Araujo, Portfoliomanager des M&G Global Listed Infrastructure Fund zu FondsDISCOUNT.de. Es sei wichtig, dass man die langfristige Perspektive, die die Anlageklasse benötigt, nicht aus den Augen verliere. „Unsere Fundamentalanalyse konzentriert sich weiterhin auf die langfristigen Wachstumschancen, die über die defensiven Merkmale der Anlageklasse hinausgehen“, so Araujo.