Spaltung oder Abseits: Die AfD in der Zerreißprobe

In der AfD brennt es lichterloh. Die 2013 gegründete Partei ist bislang die einzige Parteineugründung rechts der Union seit 1949, die es in alle Landesparlamente und den Bundestag geschafft hat. In sieben Jahren hat sie einen erstaunlichen Aufschwung geschafft, der nun aber vorbei sein könnte. Es geht nicht darum, ob sie in Umfragen etwas abnimmt.

Ein Beitrag von Thorsten Meyer.