Kurzfristige Delle, längerfristig weiter steigende Immobilienpreise

Von der Corona-Pandemie ist auch die Immobilienbranche in Deutschland betroffen – wenn auch nicht so gravierend wie andere Bereiche der Wirtschaft. Gleichwohl stehen nicht zuletzt Immobilienmakler vor unbekannten und in diesem Ausmaß nicht zu erwartenden Herausforderungen. „Mit extremen Verwerfungen oder gar einem Zusammenbruch des Immobilienmarktes rechne ich nicht“, sagt Andreas Laarmann*. Der Gründer und Geschäftsführer des Franchise-Unternehmens FALC Immobilien erläutert im Interview die aktuelle Situation, seine Einschätzung zur künftigen Marktentwicklung sowie zu den Perspektiven des Immobilienvertriebs.