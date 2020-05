Die Integration von Osram in ams soll möglichst schnell verlaufen. So will ams Synergien heben. Bis Ende Juni soll die Übernahme abgeschlossen sein. Noch gibt es nicht von allen Kartellbehörden grünes Licht. Allerdings dürfte dies letztlich kein Hindernis darstellen, allgemein wird mit der Erlaubnis der verschiedenen Behörden gerechnet, da sich die Aktivitäten der Gesellschaften nicht überschneiden.Im laufenden Quartal ...