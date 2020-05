Bei ThyssenKrupp wird an der Strategie gearbeitet, es wird einige Veränderungen geben. So will man die Krise meistern. Eine Reihe von Geschäftsfelder will man abgeben. Verbleiben sollen der Werkstoffhandel und die Industriekomponenten. Gleiches gilt für das Automobilzulieferergeschäft. Bei Stahl und Marine Systems will man sich nach Konsolidierungsmöglichkeiten umsehen.Der Anlagenbau, das Edelstahlwerk in Italien, Powertrain ...