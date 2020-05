Bei den Stimmrechten von Wirecard kehrt keine Ruhe ein. Kaum ein Dax-Wert darf so häufig über Veränderungen in der Aktionärsstruktur berichten. Auch in der aktuellen Meldung von Wirecard spielt Morgan Stanley die entscheidende Rolle. Und erneut stehen nicht die Aktien im Fokus sondern die Instrumente. Ob Morgan Stanley somit für sich aktiv wird oder so andere unterstützt, ist ein interessanter Aspekt.Bis zum 8. Mai hielt ...