DF Deutsche Forfait setzt auf das Virtuelle

Die Hauptversammlung der DF Deutsche Forfait wird als virtuelles Aktionärstreffen durchgeführt werden. Stattfinden soll die Hauptversammlung am 30. Juni. Aktionäre können vorab ihre Fragen einreichen. Dies ist bis zum 28. Juni möglich.Corona ist auch bei dieser Entscheidung der entscheidende Grund. Man will die Gesundheit von Mitarbeitern und Aktionären nicht gefährden, daher wird es in diesem Jahr keine ...