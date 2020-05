US-Anleihen legen nach frühen Verlusten überwiegend zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag nach anfänglichen Verlusten überwiegend zugelegt. Zugleich hieß es am Markt, dass die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell und Finanzminister Steven Mnuchin vor dem Bankenausschuss des Senats kaum Wirkung gezeigt hätten.

Powell hatte einmal mehr wiederholt, dass die US-Notenbank alle ihre Instrumente zur Bekämpfung der Corona-Krise einsetzen werde. Zugleich unterstrich er, dass der Einsatz der Fed nur Teil einer breiten Unterstützung durch öffentliche Stellen sei und spielte damit wohl auch auf sein Plädoyer für zusätzliche Finanzhilfen seitens des Staates an.