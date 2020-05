Die Aareal Bank will sich teils von ihrer Tochter Aareon trennen. Man will eine signifikante Minderheitsbeteiligung an langfristig orientiere Finanzinvestoren verkaufen. Die Mehrheit soll bei der Aareal Bank bleiben.Geplant ist ein ergebnisoffener und zügiger Verkaufsprozess. Arma Partners wird die Bank dabei beraten. Durch den Teilverkauf soll das Wachstumsprogramm bei Aareon schneller umgesetzt werden.Vorstandschef ...