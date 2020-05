In der letzten charttechnischen Besprechung vom 13. Mai 2020: „EUR/NOK: Krone gewinnt weiter an Wert“ wurde auf die Aktivierung einer Verkaufsformation bestehend seit April dieses Jahres in Form einer SKS-Formation zwischen den Kursmarken von 11,0518 und 11,6975 NOK hingewiesen. Die dazugehörige und blau eingezeichnete Nackenlinie wurde zu diesem Zeitpunkt bereits unterschritten und hatte streng genommen ein Folgeverkaufssignal bei EUR/NOK aktiviert. Eine kurze Überprüfung der Sachlage untermauert die Richtigkeit dieser Annahme, zumal die Nackenlinie in den vergangenen Tagen mehreren erfolglosen Tests unterzogen worden ist und Bären weiterhin das Handelsgeschehen für sich beanspruchen. Feintuning in Form einer adäquaten Stoppanpassung sollte jetzt aber nicht ausbleiben.

Normalisierung schreitet voran

Solange sich das Währungspaar EUR/NOK unterhalb von 11,0518 NOK aufhält, dürften bärische eingestellte Marktteilnehmern weiter das Handelsgeschehen dominieren und Abgaben auf 10,8117 NOK forcieren. Darunter könnte es sogar zu einem Kurslückenschluss sowie Rückfall auf rund 10,50 NOK kommen. Als Anlageinstrument kann weiterhin auf das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN VP21FE zurückgegriffen werden. Damit sich die Euro-Befürworter im gegebenen Umfeld durchsetzen können, müsste erst ein nachhaltiger Tagesschlusskurs von 11,20 NOK etabliert werden. Nur hierdurch ließe sich anschließend weiteres Kurspotenzial zurück an das Niveau der rechten Schulter um 11,4726 NOK freisetzen.