Übergeordnet herrscht seit Mitte 2017 ein intakter Abwärtstrend bei Fresenius, dieser drückte die Kursnotierungen von 80,07 auf ein Verlaufstief von 24,25 Euro bis Mitte März abwärts. Erst an dieser Stelle konnte wieder eine signifikante Gegenbewegung zunächst an die markante Hürde von rund 40,00 Euro gestartet werden. An diesem Widerstand pausiert der Wert zuletzt kurzzeitig, in dieser Woche gelang es jedoch weiter anzusteigen und somit die Gewinne in Richtung der nächsten Zielzone auszubauen. Hierdurch wird jetzt sehr wahrscheinlich die nächste Phase einer Aufwärtsbewegung eingeläutet und bietet sich für einen Handelsansatz bestens an.