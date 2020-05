VW-Abgasskandal: Passat B7 und B8 betroffen

Der vor allem bei Familien und Unternehmen beliebte Mittelklassewagen VW Passat B7 ist seit November 2010 im Handel. In den Dieselmodellen der Baureihe hat Volkswagen den berühmt-berüchtigten Motor VW EA 189 verbaut – den Motortyp, der zuerst mit einer illegalen Abschalteinrichtung aufgefallen war und den Dieselskandal eröffnete.

Diese Abschalteinrichtung kann zwischen der simulierten Fahrt auf dem Prüfstand und dem realen Straßenbetrieb des Fahrzeugs unterscheiden. Wenn die Software die Fahrt auf der Straße erkennt, schaltet sie die Abgasreinigung ab und die zulässigen Stickoxid-Grenzwerte werden überschritten.

Amtlicher Rückruf des VW Passat B7

Nachdem die Manipulationen an der Motorsteuerung aufgedeckt wurden, kam es unter Aufsicht des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) zu zahlreichen Rückrufaktionen der vom Abgasskandal betroffenen VW-Fahrzeuge. Unter dem Code 23R7 wurden 2,5 Millionen VW-Kunden von den Zulassungsbehörden aufgefordert, ihr Fahrzeug in die Werkstatt zu bringen – darunter auch zahlreiche Halter des Dieselmodells VW Passat B7. Ein Softwareupdate sollte die illegalen Software-Komponenten entfernen und das Abgasproblem lösen. Beim Passat B7 1.6 TDI musste zusätzlich zum Update ein sogenannter Luftmassenmesser nachgerüstet werden.

Mit dem Softwareupdate traten allerdings neue Probleme auf, darunter eine Leistungsminderung des Motors und Mehrverbrauch. VW übernimmt keine Garantie dafür, dass die Motorleistung durch das Aufspielen des Updates nicht leidet und dass der Dieselverbrauch des Fahrzeugs sich nicht erhöht.

Auch VW Passat B8 vom Abgasskandal betroffen

Mittlerweile ist klar, dass auch das Nachfolgemodell des VW Passat B7 – der Passat B8 – vom „Dieselgate“ betroffen ist. In diesen Dieselfahrzeugen hat der Wolfsburger Konzern den Motor EA 288 verbaut – inklusive einem sogenannten Thermofenster als Abschalteinrichtung. Solche Temperaturfenster reagieren auf Kälte und schalten „zum Schutz des Motors“ die Abgasreinigung im Straßenbetrieb ab.

Doch zahlreiche Gerichte, halten diese Praxis für illegal und das Argument des Motorschutzes für fragwürdig. Zurzeit beschäftigt sich der EuGH in Luxemburg mit dem Thermofenster in Dieselmotoren. Es ist aber schon abzusehen, dass Thermofenster mit EU-Recht nicht vereinbar sind. Die EuGH-Generalanwältin hat bereits bekannt gegeben, dass sie solche Abschalteinrichtungen für unzulässig hält. Dieses Problem betrifft vor allem Besitzer eines VW Passat B8 der BlueMotion Technology 1.6 TDI, 2.0 TDI und 2.0 TDI 4Motion.

Was können Besitzer eines VW Passat Diesel jetzt tun?

VW-Kunden sollten sich nicht mit Updates und Nachrüstungen abspeisen lassen, sondern ihre Rechte notfalls einklagen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich am 5. Mai zum ersten Mal mit dem VW-Abgasskandal befasst, um zu klären, ob Dieselfahrern für ihre manipulierten Fahrzeuge Schadensersatz zusteht.

Das Urteil soll erst am 25. Mai verkündet werden, doch der vorsitzende Richter Stephan Seiters hat bereits seine vorläufige Rechtsauffassung veröffentlicht: Er gab dem Kläger in wesentlichen Punkten recht. Das VW-Argument, der Kläger habe das Fahrzeug ja weiter nutzen können, womit die volle Brauchbarkeit gewährleistet sei, teilte der BGH-Richter nicht. VW droht also wahrscheinlich bald eine erneute Klagewelle und getäuschte Dieselkunden können sich auf Schadensersatz freuen.

Fahren Sie einen Passat B7, einen Passat B8 oder ein anderes vom Dieselskandal betroffenes Auto? Die Rechtsanwaltskanzlei für Verbraucherrecht VON RUEDEN steht Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Rechte im Abgasskandal gern zur Seite. Wir vertreten bundesweit bereits über 5.000 Mandanten. Nutzen Sie unsere KOSTENLOSE ERSTBERATUNG. Wir prüfen, welche Ansprüche Sie gegen VW geltend machen können. Sie erreichen uns über unser Kontaktformular, telefonisch unter 030 – 200 590 770 oder per E-Mail an info@rueden.de.