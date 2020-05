Wer derzeit angesichts der beginnenden Wirtschaftskrise in der EU die Medien zum Thema Rettungspolitik liest, hört und sieht, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die EZB wirft erneut die Druckerpresse an und beschließt, über die Banken 750 Milliarden EURO in den europäischen Finanzmarkt zu pumpen. Fast zeitgleich beschließen die EU-Finanzminister eine Reaktivierung und Ausweitung

Der Beitrag Merkel instrumentalisiert Corona für eine Art Länderfinanzausgleich der EU erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Roland Springer.