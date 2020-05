AMD ist es gelungen, in einzelnen Märkten aus dem Schatten von Intel zu treten. Der Halbleiterspezialist hat mehrere Eisen im Feuer. So schaffte es der Chiphersteller erneut, die Konkurrenz auszustechen und als Chiplieferant für den neuesten US-Supercomputers El Capitan zu fungieren. AMD liefert sowohl CPUs der neuesten Generation wie auch den neuesten Grafikchip für das Projekt. Dieser Auftrag führt auch zur schnelleren Umsetzung der highend Produktpalette bei AMD. Das gute Preis-Leistungsverhältnis der AMD Prozessoren ermöglicht auch die Ausstattung der neuesten Spielkonsolen von Microsoft und Sony. Vieles spricht also dafür, dass sich der Aktienkurs von AMD wieder jenen Höchstkursen annähert, die vor dem Corona-Sell-Off am Markt gehandelt wurden.

Zum Chart

Trotz des hohen Betas in Bezug zum S&P 500 korrigierte der AMD-Kurs im Corona-Sell Off ab dem 19. Februar „nur“ 37 % nach unten und hat sich danach auch schneller erholt als der Index. Mit gestrigem Stand beträgt das Minus in dieser Periode nur noch 3 %. Mittlerweile ist die „V“-förmige Erholung abgeschlossen und der Kurs ist in eine Seitwärtsrange eingeschwenkt. Für alle Investoren, die bis Mitte Dezember 2020 von einem moderateren Kursverlauf ausgehen, würde sich ein Discountzertifikat anbieten. Dieses Zertifikat in seiner offensiven Ausprägung ermöglicht es dem Investor, auch bei stagnierenden bzw. leicht steigenden Kursen eine ordentliche Rendite zu erwirtschaften.