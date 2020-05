Silberaktien steigen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery fordert eine Impfpflicht gegen Sars-Cov-2 (20.05.20).Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Koalition stellt klar: Corona-Impfpflicht wird es nicht geben“. SPD-Fraktionsvize Bärbel Bas: „Es wäre auch absurd, eine Impfpflicht im Bundestag zu beschließen, wo es doch bisher überhaupt keinen Impfstoff gibt“. Gesundheitsminister Jens Spahn: „Wo Freiwilligkeit zum Ziel führt, braucht es keine gesetzliche Pflicht“ (05.05.20).Was ist der Weltärztepräsident Montgomery aus der Sicht von Bas auch für ein Vollpfosten. Eine Impfpflicht ohne Impfstoff – wie absurd!Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 51.366 Euro/kg, Vortag 50.890 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 17,52 $/oz, Vortag 17,02 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 839 $/oz, Vortag 809 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 1.981 $/oz, Vortag 1.956 $/oz). Die Basismetalle können sich um etwa 1 % befestigen. Der Ölpreis kann die Gewinne der Vortage knapp behaupten (aktueller Preis 34,89 $/barrel, Vortag 35,12 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex steigt um 3,6 % oder 4,5 auf 129,3 Punkte und erreicht ein neues 7-Jahreshoch. Bei den Standardwerten steigen im am Vortag geschlossenen kanadischen Handel Yamana 1,9 % und B2 Gold 1,1 %. Kirkland fallen 2,5 % und Franco-Nevada 2,4 %. Bei den kleineren Werten haussieren Guyana 39,4 % (erhöhtes Übernahmeangebot durch Silvercorp), GoGold 11,1 % und Entree 10,5 %. McEwen fallen 6,0 % und Intern. Tower Hill 4,0 %. Bei den Silberwerten haussieren Excellon 33,3 %, Impact 20,0 %, Americas Silver 18,1 %, Aurcana 17,0 % und Bear Creek 16,8 %. Sabina fallen 9,4 % und Silvercorp 7,5 %.