FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch etwas gefallen. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,10 Prozent auf 172,70 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,465 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich zunächst in engen Grenzen. Die zuversichtliche Stimmung hat etwas nachgelassen. Laut Impfexperten hat das US-Biotechnologieunternehmen Moderna noch nicht die kritischen Daten erstellt, die notwendig sind um die Effektivität ihres Impfstoffes zu bewerten. Zu Wochenbeginn hatten Meldungen zu Fortschritten bei der Impfstoffentwicklung die Märkte bewegt.

Die jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell sorgten für wenig Bewegung am Devisenmarkt. Man sei bereit, alle ihre Instrumente zur Bekämpfung der Corona-Krise einzusetzen. Zugleich unterstrich der Fed-Chef während einer Anhörung vor einem Kongressausschuss am Dienstag, dass der Einsatz der Notenbank nur Teil einer breiten Unterstützung durch öffentliche Institutionen sei. Damit dürfte Powell auch auf sein Plädoyer für zusätzliche Finanzhilfen seitens des Staates angespielt haben. Die US-Notenbank wird am Abend ihr Protokoll (Minutes) zur jüngsten Sitzung veröffentlichen. /jsl/ssc/fba