Ein missglückter Ausbruchsversuch der Wirecard Aktie am Widerstandsbereich um 84,08/85,51 Euro mit der Kernhürde am Freitagshoch bei 84,78 Euro setzte den DAX-Wert charttechnisch gestern leicht unter Druck. Aber die Entwarnung kam im Handelsverlauf: Trotz neuer Shortseller-Attacken gegen den Konzern, diesmal in Form einer Strafanzeige gegen Verantwortliche durch den bekannten Hedgefonds TCI Fund Management Limited (wir berichteten), ...