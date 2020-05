Kursrally: Anleger setzen wieder auf das Prinzip Hoffnung

Wow, was für ein Paukenschlag an den Aktienmärkten. Vorgestern ist es zu einer kräftigen (Intraday-)Rally gekommen. Der DAX ist zum Beispiel um satte 5,67 % in die Höhe geschossen. Dieser starke Kursanstieg hat dazu geführt, dass der deutsche Leitindex bis über das Hoch der Welle B steigen konnte (siehe blaue Buchstaben im folgenden Chart). Die ABC-Korrektur gilt somit zunächst als beendet und es ist damit zu rechnen, dass ein neuer 5-gliedriger Aufwärtszyklus eingeleitet wurde.

Gestern ist der DAX allerdings aus Sicht der Target-Trend-Methode wieder an der Rechteckgrenze bei 11.170 Punkten bzw. der Konsolidierungslinie (rot gestrichelt) gescheitert, wie schon im Hoch der Welle 5. Und da der DAX dabei unter dem Hoch der Welle 5 blieb, fehlt aus Sicht der klassischen Charttechnik noch ein neues Trendhoch für eine klare Fortsetzung der Kurserholung.

Charttechnik vs. Fundamentalanalyse

Dennoch: Charttechnisch sieht es für die Aktienmärkte aufgrund der vorgestrigen Kursentwicklung aktuell recht bullish aus. Fundamental bleibe ich jedoch skeptisch. Laut Medienberichten haben erneute Meldungen über einen potentiellen Impfstoff gegen das Coronavirus die Anleger zu den vorgestrigen Aktienkäufen bewegt. Es wäre mittlerweile das 5. Mal, dass die Kurse derart auf eine solche Nachricht reagiert haben. Und es zeigt, dass an den Börsen nach wie vor das Prinzip Hoffnung herrscht.

Es wird an vielen Impfstoffen geforscht

Denn dass derzeit an Impfstoffen geforscht wird, sollte nicht neu sein. Der Impfstoff des Pharmakonzerns Moderna, der aktuell thematisiert wurde, soll bei einer kleinen Gruppe gesunder Freiwilliger den Körper angeregt haben, schützende Antikörper zu produzieren. Soweit, so gut. Doch selbst wenn die Studienergebnisse positiv verlaufen, wird es bis zur Marktreife und einer Massenanwendung dennoch Monate dauern. Und diverse Experten haben schon darauf hingewiesen, dass ein Impfstoff erst frühestens im Herbst 2020 verfügbar sein wird. Also was hat sich daran nun geändert?

Es wird zukünftig noch diverse Meldungen über Forschungserfolge geben. Schließlich ist das auch gute Werbung für die jeweiligen Unternehmen. Mit solchen Meldungen wird also nicht gespart. Aber solange kein Impfstoff auf dem Markt ist, wird die Wirtschaft mit angezogener Handbremse bzw. in niedrigeren Gängen fahren. Und das sollte sich eigentlich in den Aktienkursen auch widerspiegeln. Doch das ist inzwischen aus meiner Sicht nicht mehr der Fall.