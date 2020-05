Virus bringt globales Wachstum zum Erliegen, bietet Anlegern aber gleichzeitig Chancen in Spread-Sektoren

Im März hat der Ausbruch des Coronavirus in aller Welt die wirtschaftliche Aktivität innerhalb kürzester Zeit zum Erliegen gebracht. An den Aktien- und Anleihenmärkten hat dies zu einer beträchtlichen Volatilität geführt. Als die Aktienkurse massiv sanken, suchten die Anleger Zuflucht in Anleihen. Die Renditen der US-Treasuries sanken entlang der gesamten Kurve. Die 10-jährige Rendite sank von 1,92%1 per Ende 2019 auf das Allzeittief von 0,50% (Stand: 9. März) und beendete das 1. Quartal 2020 bei 0,70%.2

Allerdings ergeben sich aus dieser schweren Verzerrung an den Märkten Chancen für Fixed Income Investoren. Da Staatsanleihen historisch niedrige Renditen bieten, haben sich in vielen Sektoren die Spreads gegenüber 10-jährigen US-Treasuries erheblich ausgeweitet und mittlerweile extrem günstige Niveaus erreicht: