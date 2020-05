Wenn die Deutsche Telekom-Aktie in den nächsten Monaten nicht wieder stark unter Druck gerät, dann wird sich eine Investition in Discount-Calls bezahlt machen.

Mit einem Kursanstieg von 30 Prozent seit dem bei 10,45 Euro verzeichneten Tief vom 16.3.20 konnte die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) bislang die Hälfte ihres im Zuge des Corona-Crashes verzeichneten Kurssturzes aufholen. In den vergangenen Tagen beflügelte vor allem die Nachricht, dass die Deutsche Telekom vom japanischen Mischkonzern Softbank einen Anteil im Gegenwert von 20 Milliarden US-Dollar übernehmen werde.

Wegen des relativ krisenfesten Geschäftsmodells und der eher positiven Einschätzung des Softbank-Deals empfehlen Experten in ihren neuesten Analysen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kurszielen von bis zu 20,30 Euro (UBS) zum Kauf. Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Deutsche Telekom-Aktie nach ihrem jüngsten Anstieg ihren Höhenflug nicht im gleichen Tempo fortsetzen kann, aber dennoch eine halbwegs stabile Kursentwicklung erwarten, könnten ein Investition in Discount-Calls in Erwägung ziehen. Mit Discount-Calls auf die finden Anleger nicht nur bei einem steigenden, sondern auch bei einem stagnierenden oder fallenden Kurs der Deutsche Telekom-Aktie interessante Renditechancen vor.