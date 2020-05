Familienunternehmen – das mag sich zunächst einmal antiquiert anhören. Tatsächlich prägen heute oft angestellte Manager das Erscheinungsbild börsennotierter Aktiengesellschaften. Und doch finden sich auf dem heimischen Kurszettel zahlreiche echte Familienunternehmen. Marcus Wessel beschreibt für Smart Investor, was diese Titel für Anleger interessant macht.



Mit seiner mittelständisch geprägten Wirtschaft besitzt Deutschland ein ausgesprochen großes und vielfältiges Reservoir an erfolgreichen Familienunternehmen, in denen der Unternehmensgründer oder dessen Familie maßgeblich die operativen Entscheidungen trifft. Für die gängigen Definitionen eines börsennotierten Familienunternehmens werden die Beteiligungsverhältnisse sowie die Besetzung von Vorstand oder Aufsichtsrat als Faktoren herangezogen. Demnach sollte der von der Gründerfamilie gehaltene Stimmrechtsanteil bei mindestens 25 Prozent liegen oder eines ihrer Mitglieder im Vorstand respektive Aufsichtsrat vertreten sein. Wir streichen in dieser Definition das „oder“, sodass die nachfolgenden Unternehmen beide Kriterien erfüllen: Stimmrechtsanteil und Sitz in Vorstand/ Aufsichtsrat.

Messbare Vorteile



Die meisten familien- und eigentümergeführten Unternehmen sind naturgemäß im Bereich der Mid- und Small Caps zu finden. Es handelt sich hierbei um mittelgroße Firmen mit einer oft starken Stellung in Marktnischen; nicht wenige dürfen sich sogar „Weltmarktführer“ nennen. Der viel zitierte deutsche Mittelstand ist hierfür ein besonders gutes Beispiel. Die Vorteile, die solchen mittelständischen Familienunternehmen gerne zugeschrieben werden – strategische Weitsicht statt kurzfristiges Denken in Quartalsbilanzen und finanzielle Stabilität –, sind tatsächlich messbar.