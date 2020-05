Gröschls Mittwochskommentar: 21/2020

Wer kann sich noch an die Serie „Die Bären sind los“ erinnern? If so, darf man der oder demjenigen wohl vorbehaltlos schon einen gewissen Erfahrungsschatz attestieren. Aber darauf wollt ich eigentlich nicht hinaus! :-) Tatsächlich hat man die Bären insbesondere am Montag, nachdem man sie kurz auf den heißen Steinen tanzen hat lassen, wieder recht unsanft weggesperrt und das obwohl GS und ich ;-) eigentlich eine Verkaufsempfehlung abgegeben haben. Nun so schnell kann´s gehen… jedenfalls ist es nun Zeit noch einmal Nachschau zu halten, ob diese, für viele natürlich favorable Marktbewegung, Lust auf mehr macht oder sich eigentlich zu letzter Woche nichts verändert hat. Nun regelmäßige Leser werden bereits ahnen wo´s hingeht! :-)

Schauen wir uns sozusagen als Gegenposition anekdotisch zwei Schlagzeilen von heute Früh an: 1.) Rishi Sunak (britischer FinMin) warns UK economy could suffer permanent ‘scarring’ 2.) The US economy is forecast to shrink nearly 38 per cent year-on-year this quarter. Die Arbeitslosenraten explodieren überall und die Kaufkraft geht mithin auch mit den besten Kurzarbeitsprogrammen und Unterstützungen zurück. Und das spricht jetzt gegen ein Recovery? Natürlich nicht, nur wird´s einerseits nicht so schnell gehen, wie die Aktienmärkte anzunehmen scheinen und so steil wird´s wohl auch nicht werden, weil - und ja auch das wurde schon (auch hier ;-)) mehrfach gesagt – irgendwer wird´s am Ende zahlen müssen. Ob das in Form von höheren direkten Steuern, hoher Inflationsraten, Solidaritätsbeiträgen oder einer Währungsreform stattfinden wird, wird sich zeigen, aber geschoren werden alle, die sich nicht rechtzeitig aus dem Staube machen (können), mit Sicherheit werden…