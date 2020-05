Gestern Abend meldete die Aareal Bank , dass man sich von Aareon teils trennen will. Der Verkauf einer Minderheitsbeteiligung steht an, entsprechende Gespräche mit möglichen Investoren laufen bereits. Die Aareal Bank will jedoch die Mehrheit an der Tochter behalten. Mit dem neuen strategischen Partner und Miteigentümer soll das Wachstum von Aareon forciert werden.Die Analysten von Pareto Securities werten diese Entwicklung ...