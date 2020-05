FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch seine Kursgewinne der vergangenen Tag ausgebaut und sich deutlich über 1,09 US-Dollar etabliert. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Mittag mit 1,0960 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte er noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0950 (Montag: 1,0832) Dollar festgesetzt.

Der Euro profitierte zuletzt von der insgesamt gestiegenen Zuversicht an den Finanzmärkten. Vor allem der von Frankreich und Deutschland am Montag vorgelegte Wiederaufbauplan für die europäische Wirtschaft nach der Corona-Krise stützt weiter den Euro. Die darin vorgeschlagenen 500 Milliarden Euro sollen von der EU-Kommission als Kredite am Kapitalmarkt aufgenommen und über den EU-Haushalt als Zuwendungen verteilt werden.