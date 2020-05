Mountain Alliance gehört zu den Profiteuren des Börsengangs von Exasol. Im Zuge der Aktienplatzierung im Rahmen des Exasol-IPO habe man sich von einem Teil der bisherigen Beteiligung getrennt, heißt es vonseiten des Münchener Unternehmens am Mittwoch. Es fließe ein Betrag in siebenstelliger Höhe zu, so Mountain Alliance. An der bald im Scale-Segment der Frankfurter Börse notierten Exasol bleibt die Gesellschaft weiterhin ...