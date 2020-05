Die besten VV-Fonds im MMD-Ranking für Vermögensverwaltende Fonds (per 30.03.2020).

Ranking und Entwicklung Vermögensverwaltender Fonds im April 2020

Detailbetrachtung 7-Jahres-Zeitraum

Im April konnten sich 108 Vermögensverwaltende Fonds im 7-Jahres MMD-Ranking verbessern. Hinzu kamen 2 Neueinsteiger, die erstmals im 7-Jahres-Ranking berücksichtigt wurden.

Bei der defensiven Anlagestrategie verbesserten sich der Guliver Demografie Sicherheit, der LLB Strategie Rendite und der Metzler Multi Asset Stability A Fonds um jeweils einen Stern. Damit schlossen sich diese Fonds den Kategorie-Besten mit 5 Sternen an.

In der ausgewogenen Anlagestrategie schafften es der Best Balanced Concept, der DWS Strategic Balance LD, der Guliver Demografie Wachstum, der MFS Meridian-Gl.Total Re.Fd.A1, der Phaidros Funds - Balanced A und der Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch A Fonds sich von 4 auf 5 Sterne zu verbessern. Der erfolgreichste Neueinsteiger im April war der DWS Life Cycle Balance I Fonds mit 4 Sternen.

Die offensive Anlagestrategie konnte 4 Aufsteiger mit 5 Sternen verzeichnen. Der Allianz Oriental Income AT, der BBBank Dynamik Union, der Ganador Ataraxia und der GF Global Select HI Fonds stiegen um jeweils einen Stern in die höchste Bewertungsklasse auf.

Der AF Value Invest UI, der DJE Gold & Stabilitätsfonds (PA) und der Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI führten in der flexiblen Anlagestrategie das Feld der Aufsteiger an und stiegen in das oberste Quintil (5 Sterne) des MMD-Rankings auf. Den Direkteinstieg in das Top-Ranking schaffte zudem der TAMAC Global Managers (Lux) EUR Fonds





Welche Informationen bietet der MMD-Rankingreport

Rankingliste der besten Vermögensverwaltenden Fonds zum Stichtag

Liste von Vermögensverwaltenden Fonds mit Auf- oder Abwärtsbewegung im Ranking

Die ISIN-Nummern der Fonds im Rankingreport sind direkt mit einer ausführlichen Fondsinformationsseite auf www.assetstandard.com verlinkt.

Laden Sie sich den vollständigen Rankingreport April 2020 kostenlos herunter.

Weitere Analysen zu Vermögensverwaltenden Fonds finden Sie hier.