Die Aareal Bank stellt die Tochter Aareon teils zur Disposition. Man will sich von einem Minderheitenanteil trennen. Langfristig orientierte Finanzinvestoren sollen den Anteil erwerben. So will man bei Aareon vorankommen und für mehr Wachstum und Umsatz sorgen. Entsprechende Pläne hatte der Vorstand schon länger. Dass es nun konkreter wird, ist keine wirkliche Überraschung.Die Analysten der DZ Bank begrüßen diesen Schritt. ...